İngiltere'den Myanmar'daki 3 darbeci generale daha yaptırım

Myanmar'daki darbeci generallere yönelik yaptırım uygulayan ülke sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Myanmar'daki askeri darbe sırasında ciddi insan hakları ihlalleri yaptıkları gerekçesi ile Myanmar askeri rejiminin 3 üyesine karşı daha yaptırım uyguladığını duyurdu. Birleşik Krallık tarafından hali hazırda Myanmar ordusundan 16 kişiye yönelik uygulanan yaptırımların yanı sıra, ordunun ağır insan hakları ihlallerinden dolayı Savunma Bakanı General Mya Tun Oo, Korgeneral Soe Htut ile Myanmar Polis Kuvvetlerinin ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu için İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Than Hlaing'a yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yardımlar artık sadece Myanmar'daki yoksul ve en savunmasız kesime ulaşacak

Birleşik Krallık'taki işletmelerin Myanmar ordusuyla çalışmasını durduracak ve yardımların ordu yerine yoksul halka ulaştırılmasına yönelik çalışmalar ile alınan yeni tedbirleri açıklayan Dominic Raab, söz konusu kişilere acil varlık dondurmaları ve seyahat yasakları uygulanacağını ifade etti. Raab, "Birleşik Krallık, askeri darbeyi, Aung San Suu Kyi'nin ve diğer siyasi figürlerin keyfi olarak tutuklanmasını kınıyor. Uluslararası müttefiklerimizle beraber bizler, Myanmar ordusunu insan hakları ihlallerinden sorumlu tutuyoruz ve Myanmar halkı için adalet arayacağız" dedi.

Raab, Birleşik Krallık yardımlarının artık sadece Myanmar'daki yoksul ve en savunmasız kesime ulaşmasını sağlamak için önlemler alınacağını belirtti.

Yasadışı para akışının tespiti yapılacak

Duyurulduğu andan itibaren yürürlüğe giren yaptırımların yanı sıra, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Ticaret Departmanı'nın, askeri darbe ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren askeri işletmelerin ve buna bağlı yasadışı para akışlarının riskini azaltmak için gelişmiş bir durum tespiti süreci başlattığı belirtildi.

İngiltere, daha önce Myanmar halkını desteklemek ve orduya baskı uygulamak için güçlü ve koordineli uluslararası müdahalelere öncülük etti. 3 Şubat'ta G7 Dışişleri Bakanları tarafından yapılan toplantıya liderlik ederek, 4 Şubat'ta Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil bir toplantı düzenledi. 12 Şubat'ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Özel Oturumuna eş başkanlık etti.

Öte yandan Myanmar ordusu, Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu NLD'nin Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen halk darbeye karşı tepki göstermek için protestolarını sürdürüyor.

Aylin Karadeniz

