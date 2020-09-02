İngiltere'den Navalny açıklaması: 'Rusya'nın gerçekleri söylemesi gerekiyor'

Alman hükümeti tarafından Rusya'da yolsuzluklarla mücadele eden ve ülke çapında protestolar düzenleyen muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin vücudunda Novichok tipi sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan sinir gazına rastlanıldığı duyuruldu.

Rusya'yı kınayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Rusya'nın Navalny'nin zehirlenmesi hakkında "gerçeği söylemesi gerektiğini" ifade etti. Dışişleri Bakanı Raab, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan eleştirileri ile bilinen Navalny'nin zehirlenmesi konusunda yasaklı bir kimyasal silahın Rusya tarafından tekrar kullanılmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İngiltere'de de daha önce Novichok kullanıldı

2018'de İngiltere'de suikasta uğrayarak öldürülen eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızının Novichok sinir gazı ile zehirlendiği suçlamalarını reddeden Rusya'ya ağır eleştirilerde bulunan Raab, "Navalny'nin İngiltere'de daha önce ölümcül etkisi için kullanılan bir sinir gazı Novichok tarafından zehirlendiğinden derin endişe duyuyorum" dedi. "Bu yasaklanmış kimyasal silahın tekrar kullanılması kesinlikle kabul edilemez" diyen Raab, "Bir kez daha önde gelen bir Rus muhalif figürüne yönelik şiddeti görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Raab, "Rus hükümetinin cevaplaması gereken açık bir davası var. Navalny'nin başına gelenler hakkındaki gerçeği anlatmalı. Dünyanın herhangi bir yerinde yasaklı kimyasal silahların kullanılmasının sonuçları olduğunu göstermek için Almanya, müttefiklerimiz ve uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışacağız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Navalny'nin bir cinayet teşebbüsünün kurbanı olduğunu ve "yalnızca Rus hükümetinin cevaplayabileceği ve yanıtlaması gereken ciddi sorular" olduğunu ifade etti.

Novichok nedir?

Novichok, Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen gelişmiş bir tür sinir gazıdır. Diğer sinir gazlarına benzer etkilere sahip olan Novichok sinirlerden kaslara giden mesajları bloke ederek birçok bedensel işlevin çökmesine neden oluyor. Diğer kimyasal silahlardan daha zehirli olacak şekilde tasarlanan Novichok'un 30 saniye ila 2 dakika arasında hızla etkili olmaya başladığı biliniyor.

Aylin Karadeniz

