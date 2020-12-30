İngiltere'den Oxford-AstraZeneca korona aşısına onay

Dünya genelinde korona salgını etkisini devam ettirirken, ilaç firmaları tarafından geliştirilen korona virüs aşıları da tek tek onaylanıyor. ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısının İngiltere'de onay alınmasının ardından gözler diğer aşılara çevrilmişti. Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ardından onay aldı. İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA) tarafından onay alan aşının güvenli ve etkili olduğu açıklandı.

Oxford-AstraZeneca aşısının salgının seyrini değiştireceğine inanılıyor. Ücreti ve saklama koşulları ile İngiltere hükümetinin salgınla mücadelede elini rahatlatacak gibi görülüyor. İngiltere, AstraZeneca'dan 100 milyon doz sipariş etmişti.

Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı 2020 yılının ilk yıllarında projelendirilmiş, Nisan ayında gönüllülere testlerine başlanmıştı. Dünya genelinde deneme aşamaları dışında korona virüs aşısı ilk olarak Margaret Keenan'a yapılmıştı. İlk aşıdan bugüne 600 bin kişiye korona virüs aşısı yapıldı.