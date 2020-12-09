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İngiltere'den Pfizer/BioNTech aşısına yönelik alerji uyarısı

İngiltere'den Pfizer/BioNTech aşısına yönelik alerji uyarısı
İngiltere'den Pfizer/BioNTech aşısına yönelik alerji uyarısı

İngiltere’de 2 sağlık çalışanında, Pfizer ve BioNTech tarafından korona virüse karşı ortak geliştirilen aşısının ilk dozunu aldıktan sonra alerji semptomları görülmesinin ardından İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, aşının "ciddi alerjik reaksiyon geçmişi" olan kişilere verilmemesi gerektiğini duyurdu.

İngiltere, ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısına geçtiğimiz günlerde yaygın kullanım için onay vermişti. Aşının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke olan İngiltere'deki merkezlerde İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) 80 yaş üzerindeki hastalar ile sağlık ve bakım personeline dün itibariyle toplu aşılama programı kapsamında ilk dozlar verildi. Ancak aşının ilk dozunu alan 2 sağlık çalışanında alerji semptomlarına rastlanması korkuttu. NHS tarafından bugün yapılan açıklamada, her 2 personelin de sağlık geçmişinde ciddi alerjik reaksiyonları olduğu bildirildi. NHS'nin Ulusal Tıbbi Direktörü Profesör Stephen Powis, "Yeni aşılarda yaygın olduğu üzere MHRA (İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu) ihtiyati olarak ciddi alerji geçmişi olan kişilerin aşıyı almamalarını tavsiye etti” dedi. Powis, her iki sağlık personelinin de durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Öte yandan ABD ilaç devi Pfizer ve Alman şirketi BioNTech, aşıya yönelik ciddi güvenlik endişeleri olmadığını söyledi.

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