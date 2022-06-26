İngiltere'den yola çıkan Iraklı hac için Mekke'ye ulaştı

Adam Muhammed, hac vazifesini yapmak için geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İngiltere'den Mekke'ye doğru yürüyerek yola çıkmıştı. Yaklaşık 25 yıldır İngiltere'de yaşayan Iraklı Muhammed, yaya olarak 10 ay 25 gün süren yolculuğu boyunca 11 ülkeden geçmesinin ardından 6 bin 500 kilometrelik yolculuğunun sonuna geldi ve Mekke'ye ulaştı. Mekke'ye ulaştığında ise kendisini karşılayanlara teşekkür eden Muhammed, "Beni karşılamaya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hac benim en büyük arzumdu" dedi.

Muhammed Rabah