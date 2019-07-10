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İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch istifa etti

İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch istifa etti
İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump’a “beceriksiz” dediği ifade edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch, istifa etti.

İngiliz medyası geçtiğimiz günlerde, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'a ait diplomatik yazışmalar olduğu öne sürülen metinler yayımlamıştı. Bu metinlerde İngiliz Büyükelçi Darroch, ABD Başkanı Donald Trump'ın "beceriksiz" olduğuna ilişkin ifadeler kullanmıştı. Başkanı Donald Trump'ın "Artık kendisiyle işimiz olmayacak" ifadesini kullandığı Darroch, bugün görevinden istifa etti. Darroch istifa mektubunda, “Görevim bu yılın sonunda bitmemesine rağmen, mevcut koşullar altında yeni bir büyükelçi atanmasının doğru olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Darroch'un istifasına İngiltere Dışişleri Bakanlığından da doğrulama geldi

İngiliz medyasında yayımlanan bir haberde, İngiliz Büyükelçi Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış ve bu metinlerde ABD Başkanı Trump'ın “beceriksiz” olduğu ifadeleri kullanılmıştı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, yayınlanan bu haberi yalanlamamıştı.  

 

 

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