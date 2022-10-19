İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu

İngiltere hükümeti, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Suella Braverman'ın istifasının ardından Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ı yeni İçişleri Bakanı olarak atadı. Hükümet, 24 Temmuz 2019'dan bu yana Ulaştırma Bakanı olan Shapps'ın 19 Ekim 2022 itibariyle İçişleri Bakanı olarak atandığını ilan etti. Duyurunun ardından İçişleri Bakanlığı'nın önünde basın açıklamasında bulunan Shapps, İçişleri Bakanlığı rolünü üstlenmekten onur duyduğunu söyledi. Shapps, hükümetin çalkantılı bir dönemden geçtiğini ancak önemli olanın "insanların güvende olmasını sağlamak" olduğunu ifade etti.

Başbakan istifayı kabul etmişti

Başbakan Liz Truss, Breverman'ın istifasını anlayışla karşıladığını ifade ederek, "İstifanızı kabul ediyor ve verdiğiniz karara saygı duyuyorum. Bakanlık Yasasına uyulması ve kabine gizliliğine saygı gösterilmesi önemlidir" demişti. Shapps'ın İçişleri Bakanı olarak atanması, 6 Eylül'de İçişleri Bakanı olarak atanan Suella Braverman'ın bugün görevinden istifa etmesinin ardından gerçekleşti. Breverman, kişisel e-postasından hükümetin gizlilik kurallarını ihlal eden resmi bir belge göndermesi gerekçesiyle Başbakan Truss'a bugün istifa mektubunu iletmişti. Breverman mektubunda, "Bir hata yaptım. sorumluluğu kabul ediyorum. Ve istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aylin Albayrak

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