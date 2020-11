ING'lilere dört yeni esnek çalışma modeli

Çalışanlarının iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen ING Türkiye, esnek çalışma modelleri sunan Flex ING uygulamalarının kapsamını genişleterek bankacılık sektöründe bir yeniliğe imza attı. Çalışanların kendilerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırmalarını, bununla birlikte kişisel ve mesleki gelişim alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmalarını hedefleyen dört yeni model, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kalıcı olarak uygulanmaya başlayacak.

Tamamen uzaktan çalışma imkanı

Verilen bilgiye göre, bankanın yenilikçi çalışma modelleri arasında yer alan Flexi 365, İstanbul'daki Genel Müdürlük ve Kahramanmaraş'taki Operasyon Merkezi'nde işlerinin doğası ve regülasyonlar izin verdiği kapsamda uygun olan tüm çalışanlara yönelik bir uygulama. Faaliyet gösterdiği iş kolu ve görevi uygun olan banka çalışanlarının, diledikleri takdirde haftanın 5 günü uzaktan çalışabilecek. İş hayatındaki sınırları kaldıran bu model ile bulundukları şehir fark etmeksizin yeteneklere ulaşılması hedefleniyor.

Her ayın bir haftası uzaktan çalışma

Program kapsamında uygulanacak bir başka model ise Ayda Bir Haftam Flexi. İstanbul'daki Genel Müdürlük çalışanlarına yönelik bu model, 3 hafta ofisten, bir hafta uzaktan çalışmayı kapsıyor. Banka çalışanları dahil oldukları çalışma modeli fark etmeksizin, her ayın üçüncü haftasında diledikleri yerden çalışarak sevdiklerine ve kendilerine daha çok vakit ayırabilecek.

Haftada 3 veya 4 gün çalışma imkanı

Genel Müdürlük'ten şubelere kadar tüm ING Türkiye çalışanlarının yararlanabileceği Haftam 3 Gün Flexi ve Haftam 4 Gün Flexi modellerini tercih eden çalışanlar, üç veya dört gün boyunca çalışıp kalan günlerde sevdiklerine, kendilerine ve kişisel gelişimlerine daha çok vakit ayırabilecek; iş ile yüksek lisansı bir arada sürdürebilecek, aileleriyle daha çok anı biriktirebilecek ve daha çok keşfedebilecekler.

“İşin ihtiyaçları karşılandığı sürece herkes uzaktan çalışabilir”

Yalnızca bankacılık sektöründen değil, genel olarak özel sektörden de ayrışarak son beş yıldır haftada iki gün uzaktan çalıştıklarını ve çalışanlara her gün esnek çalışma saatleri sunduklarını söyleyen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, “Uzaktan çalışma modeli ülkemizde pandemi ile birlikte gündeme geldi, ancak çalışanlarımız bu şekilde çalışmaya son derece alışkın. Çünkü biz, işin ihtiyaçları karşılandığı ve uymamız gereken regülatif gereklilikler, yasal sorumluluklar yerine getirildiği sürece her zaman ve her yerden esnek çalışılabileceğine inanıyoruz. Sektörde fark oluşturan esnek çalışma uygulamalarımızın ardından, bu alandaki liderliğimizi sürdürecek yeni modellerimiz üzerine pandemi döneminden önce çalışmaya başlamıştık ve şimdi, Flex ING programı kapsamında duyurduğumuz yeni çalışma modelleriyle sektörde bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“En çok çalışılmak istenen kurumlar arasında yükselme hedefiyle çalışıyoruz”

Çalışanlarının mutlu ve özgür hissettikleri verimli bir çalışma ortamı oluşturmayı önemseyen, çeşitliliği destekleyen ve sürekli gelişime inanan bir politika benimsediklerini ifade eden Öztürk, şöyle devam etti: “Esnek çalışma modellerimize geçtiğimiz aylarda bir yenisini eklemiş, çalışanlarımızın yaz boyunca diledikleri yerden çalışabilmelerine olanak tanımıştık. 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak dört yeni model ise dönemsel değil, kalıcı olarak hayatımızda yer alacak. Artık çalışanlarımız, işlerinin doğası ve regülasyonlar izin verdiği ölçüde farklı bir çalışma modeline geçebilecek, böylece kendilerine, sevdiklerine daha fazla zaman ayıracak, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırabilecekler. Bu uygulamalar, Türkiye'nin en çok çalışılmak istenen ve en sevilen kurumları arasında yükselme hedefimize katkı sağlıyor”.