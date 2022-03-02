ING Türkiye, mobil bankacılık uygulaması ING Mobil ve ing.com.tr üzerinden ulaşabilen akıllı bankacılık robotu INGo'yu, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek daha esnek ve dijital hale getiriyor. Bankanın 2018 yılında hayata geçirdiği yapay zeka ve NLP destekli yazışmalı bankacılık asistanı INGo, bugün 600'den fazla konu hakkında ING müşterilerine yardımcı olup 7/24 ulaşılabiliyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre yapay zekâ teknolojisiyle hayata geçirilen INGo, bankacılık ürünleri ya da işlemleriyle ilgili soruların yanı sıra, hava durumu gibi günlük hayattan birçok soruya da yanıt verebiliyor ve müşterileri ihtiyaç duyduğu zaman canlı destek ile yazışmaya yönlendirilebiliyor.

INGo, bir yılda 500 milyon TL'ye yakın krediyi onayladı

Bankanın akıllı bankacılık robotu INGo, kullanılan yapay zeka algoritmaları sayesinde 2021 yılında 500 milyon TL'ye yakın krediyi onayladı. INGo ile bir yılda 10 milyon mesajlaşma gerçekleşti. ING Mobil kullanıcılarının yarısından fazlası INGo'yu da kullanıyor. INGo'da 2018 yılından bu yana ise 16,8 milyon adet tekil konuşma başlatıldı ve yaklaşık 1,35 milyar TL'lik kredi onaylandı. INGo üzerinden 2021 yılında en çok ihtiyaç kredisi hesaplama işlemi yapılırken, onu takip eden en çok yapılan işlemler sırasıyla; altın kuru bilgi edinme ve al-sat, internetten alışveriş ayarları, kart şifresi alma ve mobil şifresi alma oldu. 2021 yılı Ekim ayı sonunda hayata geçirilen Günün Özeti fonksiyonu ile INGo ile yazışan ING'liler, her bir ürün özelinde ayrı ayrı menü gezmek yerine tek tıkla tüm finansal detaylarını bir özet halinde görüntüleyebiliyorlar, 3 ay gibi kısa bir sürede 7 bin ING'li bu özellikten faydalandı.

11 bin kişinin yeni yılını ve 10 bin kişinin de doğum gününü kutladı

INGo özel günleri de hatırlıyor ve kutluyor. INGo bu doğrultuda, 11 bin kişinin yeni yılını kutladı. Özel günlerde de kendisiyle etkileşime geçen kullanıcılara günün anlamına göre mesajlar ileten INGo, bayramlarda ING'lilerin bayramını kutlayıp, sokak hayvanlarını koruma gününde “Kapınızın önüne bir kap su bir kap mama bırakın” diye hatırlatırken, doğum günlerinde kendisi ile görüşen 10 bin kişinin doğum gününü kutladı.

Bir yılda 137 kez evlenme teklifi aldı

Yapay zeka ve NLP destekli yazışmalı bankacılık asistanı INGo kullanıcıları, dikkat çekici istatistiklere de imza attılar. INGo'nun günlük yaşam diliyle konuşması ve samimiyeti kullanıcılara da yansıdı ve 118 bin kez selam verilen INGo, 50 bin teşekkür aldı, 2 bin kişi tarafından “Nasılsın?” mesajı ile INGo'nun hatırı soruldu. INGo ayrıca, 500 kişi tarafından sevgi sözcükleri duydu ve 137 kez evlilik teklifi aldı.

“Kolay, akıllı ve kişisel bir müşteri deneyimi sunmayı hedefliyoruz”

ING olarak, geleceğin bankacılığı için çalışırken yapay zeka, robot teknolojileri gibi teknolojiler temelinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerleyen ING olarak, geleceğin mobilde ve dijitalleşmede olduğuna inanıyoruz. Kalıpların dışında hayatın içinde çözümler geliştirerek müşterilerimize kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim sunmak için mobil uygulamamızda düzenli olarak geliştirmeler yapıyoruz. 2021'de dijital kanalları kullanan müşteriler içerisinde mobil aktif müşteri oranımız \%99'a ulaştı. Mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle veri, yapay zeka, robot teknolojileri gibi yeni nesil teknolojileri çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. Bu kapsamda, dijital bankacılık alanında en etkin kanallarımızdan biri olarak konumladığımız yapay zeka ve NLP destekli yazışmalı bankacılık asistanımız INGo'nun, kullanıcılarımız tarafından tercih edilmesinden ve beğenilmesinden dolayı mutluyuz” dedi.

INGo ile konuşmaya başlamak isteyen herkes ING Mobil'i indirdikten sonra veya ing.com.tr üzerinden INGo ikonuna basarak görüşmeyi başlatabiliyor.