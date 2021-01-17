İniş takımları bozulan Antalya-Moskova uçağı güçlükle iniş yapabildi

Antalya'dan, Moskova'ya hareket eden Rus havayolu firması Rossiya Airlines'e ait tarifeli yolcu uçağının kalkıştan sonra iniş takımlarında arıza oluştu. Bunun üzerine iniş yapacağı Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na bilgi verildi. Moskova'da alınan önlemler sonrasında uçak havaalanına yaklaştı.

Ön iniş takımlarında arıza meydana gelmesine rağmen uçak kontrollü bir şekilde inişe geçti. Uçağın birkaç kez pisti pas geçtiği öğrenilirken son denemesinde başarıyla inişin tamamlandığı öğrenilirken uçağın pilotu uçağın aprona gidemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine 186 yolcunun bulunduğu uçak aprona römorkörler yardımıyla çekildi. Uçağın iniş takımlarında yaşanan arıza ile ilgili incelemeler başlatılırken olayda kimsenin zarar görmediği ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiği açıklandı.

Erhan Altıparmak