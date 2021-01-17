İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İniş takımları bozulan Antalya-Moskova uçağı güçlükle iniş yapabildi

İniş takımları bozulan Antalya-Moskova uçağı güçlükle iniş yapabildi
İniş takımları bozulan Antalya-Moskova uçağı güçlükle iniş yapabildi

Antalya’dan, Moskova’ya hareket eden tarifeli yolcu uçağının iniş takımlarında arıza meydana gelince Moskova’ya güçlükle inişi gerçekleşti.

Antalya'dan, Moskova'ya hareket eden Rus havayolu firması Rossiya Airlines'e ait tarifeli yolcu uçağının kalkıştan sonra iniş takımlarında arıza oluştu. Bunun üzerine iniş yapacağı Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na bilgi verildi. Moskova'da alınan önlemler sonrasında uçak havaalanına yaklaştı.

Ön iniş takımlarında arıza meydana gelmesine rağmen uçak kontrollü bir şekilde inişe geçti. Uçağın birkaç kez pisti pas geçtiği öğrenilirken son denemesinde başarıyla inişin tamamlandığı öğrenilirken uçağın pilotu uçağın aprona gidemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine 186 yolcunun bulunduğu uçak aprona römorkörler yardımıyla çekildi. Uçağın iniş takımlarında yaşanan arıza ile ilgili incelemeler başlatılırken olayda kimsenin zarar görmediği ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiği açıklandı.

Erhan Altıparmak

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.