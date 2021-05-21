İnkumu mavi bayrakla taçlandı

Bartın Belediyesinin İnkumu sahili için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na yaptığı mavi bayrak başvurusu kabul edildi. 4 ana başlıkta toplam 33 kriterin değerlendirilmesi sonucu İnkum sahilinde 3 bölge mavi bayrak almaya hak kazandı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İnkumu sahilindeki mavi bayrak başvurusu kapsamında Boğaz mevkiinden İnkumu açıklarına dökülen Bartın Irmağı'nda da değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Başkan Akın açıklamasında, “33 tane kriter var burada. Kriterlerden bir tanesi su kalitesi. Hem deniz suyunun kalitesi hem de Bartın Irmağı suyunun kalitesi. Çünkü Bartın Irmağı oraya akıyor. Biz Bartın Belediyesi olarak atık su arıtma sistemini Bartın'da gerçekleştirdik. Her gün 14 bin ton atık su ve kanalizasyon ırmağımıza giderken artık hiç gitmiyor. İnkumu'nda da atık sular kanalizasyonlar kuka vasıtasıyla çekiliyordu. Şu anda bin 430 metre daha ileriye arıtarak gönderdiğimiz için paket arıtmayla derin deniz deşarjı da yaptık. Ve o bölgede de bunu gerçekleştirdik. İskele Caddesi, Yeni Mahalle orta kısımda jandarmanın olduğu 3 bölge var. Haziran ayında o noktalara mavi bayrağı çekmiş olacağız. 33 tane kriteri gerçekleştiren bir belediye haline geldik ki İnkumu sahiline biz denizimizle birlikte mavi bayrağı aldık. Samsun'dan Akçakoca'ya kadar ki alanda başka yok. Bir Akçakoca'da var bir Samsun'da var bir de İnkumu'nda bunu gerçekleştirmiş oldu. Bu neyi sağlar? Bizim insanlarımızın o suda hastalanmamasını sağlar. Yabancı turistte geldiği zaman nerede mavi bayrak var diye bakıyor. Bu mavi bayrak yabancı turistin Bartın'a gelmesini sağlamış oluruz. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Bülent Bostancı

