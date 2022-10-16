İnlerine girmeye devam! 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" paylaşımında bulundu.

Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/TEpuJ2LWO1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2022

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