İnlerine inmeye devam! 5 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IOoJUsOLsD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2022