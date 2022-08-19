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İnlerine inmeye devam! 5 terörist daha etkisiz halde

İnlerine inmeye devam! 5 terörist daha etkisiz halde
İnlerine inmeye devam! 5 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu. 

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