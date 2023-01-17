İnnova, ‘Great Place to Work' unvanını aldı

Türk Telekom'un iştiraki İnnova, kurum kültürü ve çalışan deneyimi konusunda bağımsız ve küresel bir otorite olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen analizler sonucu, ‘Harika İş Yeri Sertifikası' almaya hak kazandı. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda, yerli teknoloji çözümleriyle önemli çalışmalar yapan şirket, bu unvan ile çalışanların memnuniyetini ön planda tutan yenilikçi insan kaynakları uygulamalarının başarısını tescillemiş oldu.

“İnovasyon ruhu ile örnek uygulamalarımız sürecek”

İnnova CEO'su Serdar Toraman, “İnnova'da oluşturduğumuz şirket kültürümüzün temelinde, işimizin her aşamasında insan odaklı bir yaklaşım benimsemek ve çalışanlarımızın yenilikçi fikirler geliştirerek potansiyellerini ortaya çıkarmasını teşvik edici bir iş ortamı sunmak bulunuyor. Dünyanın en iyi iş yeri kültürüne sahip şirketlerine verilen Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazanmamız, çalışanlarımızın mutluluğu ve kariyer gelişimi için hayata geçirdiğimiz, değer üreten İK uygulamalarımızın başarısını da tescillemiş oldu. Güven ve liyakati temel alan, açık iletişim ve profesyonel gelişimi destekleyen kapsayıcı bir çalışma atmosferine sahip olmamızda ekip liderlerimize yönelik eğitim programlarımızın ve kullandığımız yetenek yönetimi sisteminin önemli katkısı var. Sektörümüzde çıtayı yükselten yetenekli ekibimize en iyi iş yeri deneyimini sunabilmek için şirketimizin adına da ilham veren inovasyon ruhu ile örnek teşkil edecek yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman, küresel bir otorite konumunda bulunan Great Place to Work, 30 yılı aşkın süredir dünya çapında gerçekleştirdiği Trust Index anketini "Harika Bir İş Yeri" deneyimini neyin oluşturduğunu tanımlamak için uyguluyor. Great Place to Work Enstitüsü'nün analizleri, kurum kültürü ve çalışan deneyimi alanında dünyada gerçekleştirilen, en çok tercih edilen ve en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor.

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