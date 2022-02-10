İnnova'ya Deloitte Teknoloji Fast 50'de ‘Big Star' ödülü

İnnova, dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından Deloitte'un Teknoloji Fast 50 2021 yarışmasında zirvedeki yerini aldı. Şirket, net satış gelirlerinde kaydettiği büyüme performansı, sektöre yön veren özgün ürünleri ve Ar-Ge faaliyetleri sonucu ‘Büyükler Ligi' olarak adlandırılan ‘Big Star' kategorisinde ‘Big Star' ödülünün sahibi oldu.

“Hem yerli hem de küresel ölçekli şirketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz”

Çevrim içi olarak düzenlenen ödül töreninde konuşan İnnova CEO'su Serdar Toraman, “Türkiye'nin önde gelen bilişim çözümleri şirketi olarak, Türk Telekom'dan aldığımız güçle büyümemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Uluslararası standartlarda ürettiğimiz çözümleri şimdiye kadar 4 kıtada 37 ülkeye ihraç ederken, tamamen yerli kaynaklarla ve kendi mühendislerimizin Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkardığımız ürün ve çözümlerle hem yerli hem de küresel ölçekli şirketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda, 2006'dan beri yer alarak elde ettiğimiz başarı, sektör için verdiğimiz emeğin tescili niteliğini taşıyor. Ödülü almamızda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.