Innovera, Shield2018'de dünyaca meşhur siber güvenlik uzmanlarını ağırlıyor

Türkiye'nin lider siber güvenlik sağlayıcılarından Innovera, bu yıl dördüncü kez düzenlediği SHIELD Konferansı'nda dünyanın en ünlü siber güvenlik uzmanlarını konuk edecek. Çok sayıda uçağı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu hack'leyen Chris Roberts, bir dönemin 'en fazla aranan siber suçlusu' Brett Johnson, Pentagon'un siber savunma önlemlerini geçmeyi başaran Jay Kaplan, dünyanın en tehlikeli şifre çalma yazılımını yazan Benjamin 'gentilkiwi' Delpy ve dünyanın en önemli CISO'larından biri ve Avrupa Quantum Computing Komitesi üyesi Jaya Baloo, Shield2018 için İstanbul'da olacak.

İlk olarak düzenlendiği 2015 yılından itibaren Türkiye'nin en çok ilgi gören siber güvenlik organizasyonu haline gelen SHIELD'in global ölçekte de çok başarılı konferanslardan biri haline geldiğine dikkat çeken Innovera Genel Müdürü Gökhan Say, 'Güvenli Bir Dijital Gelecek için Birlik Olmak' ana teması altında birbirinden değerli beş konuşmacıyı ağırlayacaklarını ifade etti. Shield2018'in siber güvenlik organizasyonları arasında bir marka haline geldiğini aktaran Say, her yıl bir öncekinden daha başarılı ve geniş katılımlı bir konferans düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Pentagon'un sınırlarını aşan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu hack'leyen isimler

Shield2018'in konuşmacıları arasında siber suç dünyasının bir dönem en etkin isimleri arasında yer alan, bugün ise gerek yürüttükleri çalışmalar gerekse yaptıkları konuşmalarla lider siber güvenlik uzmanları arasına yerleşen isimler dikkat çekti. Ana konuşmacılar arasında yer alan Benjamin Delpy, Brett Johnson, Chris Roberts, Jay Kaplan ve Jaya Baloo, gerçekleştirecekleri konuşmalarda geçmiş deneyimlerini ve birikimlerini Shield2018 katılımcılarına aktarırken, siber güvenliğin geleceğine yönelik öngörülerini de paylaşacak. Etkinliğin ana konuşmacıları ve yetkinlikleri şu şekilde sıralanıyor:

Benjamin Delpy: 'gentilkiwi' adıyla tanınan güvenlik araştırmacısı. Bir güvenlik tutkunu. Ürünlerin zayıf noktaları hakkında konuşmalar gerçekleştiriyor ve bu zayıflıkları kanıtlayan araçlar ve makaleler yayınlıyor. Kendi geliştirdiği ve uluslararası bir kitleye ulaşan dünyanın en tehlikeli şifre çalma yazılımı Mimikatz, artık bir Windows güvenlik denetimi aracı.

Brett Johnson: Eski 'en fazla aranan siber suçlu'. ABD Gizli Servisi tarafından 'The original internet godfather' olarak adlandırılan bir isim. 20 yıldan fazla bir süredir siber suç dünyasının merkez figürlerinden biri. DarkNet pazarının kurulmasına öncülük etmiş ve aynı zamanda gelmiş geçmiş en tehlikeli siber suç örgütlerinden biri olarak anılan ShadowCrew'in de kurucusu. Modern kimlik hırsızlıkları, hesap sahteciliğini önleme, IRS vergi dolandırıcılığı ve sayısız benzer saldırıların ardındaki kişi. Bugün siber güvenlik dünyasının önde gelen lider isimlerinden biri.

Chris Roberts: Çok sayıda uçağı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu hack'leyen isim. Hacker ve araştırmacı. Uzun yılladır DarkNet araştırmaları, istihbarat toplama, kriptografi, tehditlere yönelik istihbarat sağlama konusunda uzmanlaşmış bir dizi şirketin kurucusu ya da yöneticisi olarak çalıştı.

Jay Kaplan: Pentagon'un savunma sistemini 4 saat içinde hack'leyen Synack'in CEO'su ve kurucu ortağı. Geçmişte ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'in terörle mücadele konusunda istihbarat operasyonlarında faydalandığı, NSA'de kıdemli siber güvenlik açığı analisti olarak görev yapmış bir isim. Kurumsal teknoloji kategorisinde Forbes'un 30 yaş altı 30 lider isminden biri olarak seçildi.

Jaya Baloo: Hollanda'daki KPN Telekom'un CISO'su. 2015'de yılın en iyi CISO'su seçilirken, 2017 yılında dünyadaki en etkili 100 CISO arasında gösterildi. Siber güvenlik dünyasının en tanınmış kadın yöneticilerinden biri. Verizon ve France Telecom gibi küresel telekomünikasyon şirketlerinde yöneticilik yaptı. Kriptografi dahil olmak üzere güvenlik konferanslarında sıkça boy gösteren bir isim. Aynı zamanda Avrupa Quantum Computing Komitesi Üyesi.

Gün boyunca siber güvenlik konuşulacak

Yapılan bilgilendirmede; etkinliğin ilk yarısında küresel isimler çarpıcı sunum ve konuşmalarıyla sahne alacak. İkinci bölümde ise dört farklı salonda sponsor firmalar tarafından düzenlenen farklı oturumlar gerçekleştirilecek. Oturumlarda siber güvenlik alanındaki yeni teknoloji ve yöntemler katılımcılara aktarılırken çeşitli başarı hikayelerine dair detaylar da paylaşılacak. Tüm gün sürecek olan etkinlikte ayrıca Jay Kaplan, Chris Roberts ve Brett Johnson'ın katılacağı bir soru cevap bölümü de yer alacak. Bu oturumda katılımcılar siber güvenlik dünyasıyla ilgili akıllarındaki soruları bu önemli isimlere doğrudan yöneltme olanağı bulacak.

11 Aralık 2018'de düzenlenecek SHIELD2018'in sunuculuklarını Burcu Esmersoy ve Kadir Çöpdemir üstlendiği belirtildi.