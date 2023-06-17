İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İnönü ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İnönü ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İnönü ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnönü'de günün öğle saatleri sonrası sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Neredeyse ceviz büyüklüğünde olan dolu görenleri şaşırtırken, ilçenin bazı noktalarında yaşam olumsuz etkilendi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İlçeyi etkisi alan dolu yağışı bir vatandaşın cep telefon kamerası ile görüntülendi.

Emir Erten - Ali Furkan Çetiner

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.