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İnönü'de başlayan cinayet zinciri olayında ilginç gelişme

İnönü'de başlayan cinayet zinciri olayında ilginç gelişme
İnönü'de başlayan cinayet zinciri olayında ilginç gelişme

Eskişehir’in İnönü ilçesinde annesi, Bozüyük’te ise kardeşiyle birlikte 86 yaşındaki babası Mehmet Aslan tarafından öldürülen Osman Aslan’ın, 10 yıldır kayıp olan kardeşi Birol Aslan’ın bulunması için 2 yıl önce televizyon programına çıktığı ve kardeşinin babası tarafından öldürülmüş olabileceğinden endişelendiği öğrenildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fadime Aslan'ı (84) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Aslan, sonrasında Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek Yenimahalle'de yaşayan oğlu Erol Aslan'ı (60) da yaşadığı evde vurarak öldürdü.

Diğer oğlunu da telefonla eve çağırıp öldürdü

Diğer oğlunu da telefon ederek eve çağıran Mehmet Aslan, apartmanın girişinde oğlu Osman Aslan'ı tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Apartmandan çıkan Mehmet Aslan, ihbar üzerine ilçedeki bir otobüs durağında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Aslan, İnönü'de eşini öldürdüğünü de itiraf etti. Yaralı Osman Aslan tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Abdullah Güçlü

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