'İnovatif Yaklaşımlar' multidisipliner bakış açısıyla ele alınacak

2021 yılında sosyal bilimlerde teknoloji alanında yaşanan gelişmelere dikkat çekmek amacıyla “Sosyal Bilimlerde Uluslararası Dijital Dönüşüm” başlıklı bir konferans düzenlediklerini belirten Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tülay Özgül, “21'inci yüzyılda bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan hızlı değişim ve dönüşümle birlikte, bilim insanları kendi alanlarında yenilikçi arayışlar içerisine girerek ‘İnovatif Yaklaşım' kavramını geliştirdi” ifadelerini kullandı.

“Her türlü alanın gelişimine ve geleceğine sağladığı katkı yadsınamaz”

Bu gelişimin bir bilim alanı, hizmet, ürün ya da süreç hakkında yeni fikirlerin üretilmesini sağlamak amacına yönelik olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Tülay Özgül, “Bir bilim alanında yeni keşiflerin yapılması, hizmetin etkili şekilde sunumu, ürünün daha verimli üretimi ve sürecin en efektif şekilde yürütülmesi gibi sonuçlar ortaya koyan inovatif yaklaşımların her türlü alanın gelişimine ve geleceğine sağladığı katkı yadsınamaz bir gerçektir” dedi.

“Yeni fikirlerin üretilmesi sürecine katkı sağlanmış olacak”

“Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi ile amacımız, bilim alanlarının gelişimine katkı sağlayacak yeni bakış açısı, fikir, buluş ve keşiflerin multidisipliner olarak ele alınmasıdır” diyen Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Levent Bostancı, “Böylece bugüne ışık tutan bilim alanları ile yarına yön verecek inovatif yaklaşımların bilimler arası etkileşimi sağlanarak yeni fikirlerin üretilmesi sürecine de katkı sağlanmış olacaktır” dedi. Bildiri özeti veya tam metin bildiri ile katılımın mümkün olduğu kongrenin online platformda yapılacağını aktaran Bostancı şu ifadeleri kullandı:

“Kongreye katılım ücretsiz olup, bildiri sunarak katılmak isteyen akademisyen ve araştırmacıların göndereceği bildiriler hakem değerlendirmesinden geçerek kabul edilen bildiriler Kongre'de sunulacak ve yayınlanacaktır.”

Son başvuru 15 Mayıs

Son başvuru tarihinin 15 Mayıs 2022 olan kongre hakkında detaylı bilgiye üniversitenin web sitesi üzerinden ulaşılabilir.