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İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu
İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

Esenyurt'ta inşaat bekçiliği yapan yaşlı adam, asansör boşluğunda ölü bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bekçiyi bulunduğu yerden güçlükle çıkarırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi 381. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde inşaata çalışmaya gelen işçiler, akşam bekçiliği yapan 63 yaşındaki Sebahattin Celik'i asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu.

İşçiler, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemenin ardından Çelik'in yüksekten düşme şüphesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Asansör boşluğunda ölü bulunan inşaat bekçisinin cenazesi, savcının incelemesinden ardından düştüğü boşluktan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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