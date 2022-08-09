İnşaat çalışması karayolu ve evlerin bahçesini böyle çökertti

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde inşaat çalışmasından sonra bölgedeki evlerin bulunduğu bölgede toprak 100 metre uzunluğunda fay hattı gibi yarıldı. Bölgede evleri bulunan vatandaşlar yıkılır korkusuyla içeri giremiyor.

Nurettin ve Emine Yazar çifti inşaatına 2018 yılında başladıkları 3 katlı evlerini bu yıl bitirdi. Tam evlerine girmeye karar vermişlerdi ki evlerinin yanında başlayan inşaat çalışmasından dolayı toprak 100 metre yarılarak kaymaya başladı. Evlerinin de içinde bulunduğu bölgedeki yarıklar her geçen gün artarak büyüyor. Evlerine korkudan giremeyen aile yetkili birimlerden yardım bekliyor.

Evlerinin yanındaki inşaat çalışmasından sonra toprağın yarıldığın ifade eden Nurettin Yazar, "Evimizin de içinde bulunduğu bölgede toprak 100 metre uzunluğunda yarıldı. Yarıklar her geçen gün artarak devam ediyor. İnşaat çalışmaları da devam ediyor. Korkudan evimize giremiyoruz. Gelip inceleme yaptılar, çıkacak sonucu bekliyoruz. Sonuç çıktıktan sonra davamızı açacağız. tüm birikimimizi verdiğimiz evimize oturamadan evimiz yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Biz yetkili birimler yardım bekliyoruz" dedi.

Emine Yazar ise "Tüm birikimimizi harcadığımız evimiz kullanılamaz hale geldi. Bu işe çare istiyoruz. Evimizin içinde bulunduğu toprakta yarıklar oluştu. Yarıklar her geçen gün artıyor. Evimiz yıkılacak korkusuyla evimize giremiyoruz. Bize bir çare istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan heyelan sebebiyle Kayapa Akçalar arasındaki yolda da yarıklar oluştu. Karayolu geçici olarak trafiğe kapatılarak, araçların alt sokaktan geçişine izin veriliyor.

Burak Türker