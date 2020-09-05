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İnşaat deposunda çıkan yangın malzemeleri küle çevirdi

İnşaat deposunda çıkan yangın malzemeleri küle çevirdi
İnşaat deposunda çıkan yangın malzemeleri küle çevirdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde inşaat malzemesi satan bir firmaya ait depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, depoda bulunan malzemelerde büyük ölçüde maddi hasar oluştu.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Kuzey yanyol üzerinde bulunan inşaat malzemesi satan bir firmaya ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı inşaat malzemesi deposunda yangın çıktı. Yangını gören işçiler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangında inşaat malzemesi deposunda bulunan malzemelerin bir kısmı kullanılmaz hale gelirken, yaşanan olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.


Mustafa Taşören
 

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