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İnşaat duvarı çöktü iki işçi yaralı

İnşaat duvarı çöktü iki işçi yaralı
İnşaat duvarı çöktü iki işçi yaralı

Gaziantep’te yapımı yeni başlayan bina inşaatı esnasında duvar devrildi. Devrilen duvarın altında kalan iki işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçesine bağlı Pancarlı Mahallesinde yapımı yeni başlayan bina inşaatının duvarı beton dökümü esnasında çöktü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olayda inşaat işçisi Aydın Dede ile Cumali Karakaş devrilen duvarın altına kalarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ve diğer çalışanların yardımıyla duvarın altından kurtarıldı. Yaralı işçilere 112 tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Resul Yanbul
 

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