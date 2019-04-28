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İnşaat firmasına ait depo alev alev yandı

İnşaat firmasına ait depo alev alev yandı
İnşaat firmasına ait depo alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir inşaat firmasına ait depoda yangın çıktı. Tüm depoyu saran alevler ekiplerin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenimahalle geldi. Edinilen bilgilere göre bir inşaat firmasına ait depoda henüz öğrenilemeyen bir depoda yangın çıktı. İnşaat malzemelerinin bulunduğu depodan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye tüm binayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, çevredeki vatandaşlar da kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangından yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, depoda bulunan malzemeler küle döndü. Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.  

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