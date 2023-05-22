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İnşaat halindeki emlak ofisinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

İnşaat halindeki emlak ofisinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
İnşaat halindeki emlak ofisinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde emlak ofisi inşaatında kaynak yapılırken çıktığı belirtilen yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Akçaalan Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bulunan emlak ofisinde çıktı. İnşaat halinde olan işyerinden dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. İşyerinde kaynak yapılırken çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Demirci

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