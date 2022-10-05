İnşaat işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Sason'da bir inşaata çalışan işçileri taşıyan midibüs Cevizli köyü mevkiinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekrem Aktaş



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