İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı

Olay, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan Karacoğlan İlkokulu'nun çatı kısmında onarım çalışması yürüten işçi, ayaklarının kayması sonucu askıda kaldı.

Çatı ile bina arasında sıkışan işçi bir süre kurtarılmayı bekledi. İşçisinin sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Düşmek üzereyken itfaiye kurtardı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda uzun süre sıkışan işçi kurtarmak için çalışma yaptı. İtfaiyenin çalışması sonucu talihsiz işçi beşinci kattan aşağı düşmek üzereyken kurtarıldı.

Uzun süre sonra kurtarılan işçi, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.