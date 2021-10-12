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İnşaat iskelesi kırıldı, üzerinde çalışan 2 işçi düşerek yaralandı

İnşaat iskelesi kırıldı, üzerinde çalışan 2 işçi düşerek yaralandı
İnşaat iskelesi kırıldı, üzerinde çalışan 2 işçi düşerek yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde inşaat halindeki iş merkezinin iç cephe tadilatı için kurulan iskelenin kırılması neticesinde üzerinde bulunan 2 işçi düşerek yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yeni Cami Mahallesi 1513. Sokakta yeni yapılan iş merkezi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki iş merkezinin iç cephe tadilatı için kurulan iskelenin kırılması neticesinde üzerinde bulunan S.K. ile M.D. isimli iki işçi yüksekten düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Orkun Kaya

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