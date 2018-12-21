İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaat maliyet endeksi ekimde azaldı

İnşaat maliyet endeksi ekimde azaldı
İnşaat maliyet endeksi ekimde azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılı Ekim ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,52 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,71 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,06 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,51 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 45,69, işçilik endeksi yüzde 17,55 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,98 DÜŞTÜ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,98 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,42 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,42 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 49,36, işçilik endeksi yüzde 17,74 arttı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.