İnşaat maliyet endeksi ekimde azaldı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,71 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,06 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,51 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 45,69, işçilik endeksi yüzde 17,55 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,98 DÜŞTÜ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,98 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,42 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,42 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 49,36, işçilik endeksi yüzde 17,74 arttı.