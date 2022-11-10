İnşaat maliyetleri yüzde 119,83 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,07 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,07 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,40, işçilik endeksi yüzde 84,04 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 117,11, aylık yüzde 2,10 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 129,87, işçilik endeksi yüzde 84,15 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 129,18 arttı, aylık yüzde 0,13 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,13 azaldı; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,24 azaldı; işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145,25, işçilik endeksi yüzde 83,62 arttı.

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