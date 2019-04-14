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İnşaat malzemelerini taşıyamayınca araçla birlikte çaldılar

İnşaat malzemelerini taşıyamayınca araçla birlikte çaldılar
İnşaat malzemelerini taşıyamayınca araçla birlikte çaldılar

Gaziantep’te bir inşaata malzeme taşıyan panelvan tipi araç içindeki inşaat malzemelerini almak isteyen hırsızlar, ağır malzemeleri taşıyamayınca malzemelerin içerisinde bulunan araçla birlikte çaldı. Olaydan altı gün sonra 2 şahıs yakalanırken, birinin ise cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

İddiaya göre olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat alanın önünde bekleyen ve inşaata malzeme getirdiği belirlenen aracı fark eden 24 yaşındaki M.C. ve 23 yaşındaki S.A. isimli şahıslar, 27 HV 218 plakalı panelvan tipi araç içindeki malzemeyi kendi araçlarına taşımaya başladı. Ağır malzemeleri taşımaktan yorulan şahıslar daha sonra araç üzerindeki kontağı fark ederek, içerisindeki malzemelerle birlikte aracı götürdü. Aracı ve içindeki malzemeleri alarak kısa sürede olay yerinden uzaklaşan şahıslar, polisin 6 günlük çalışma sonucu yakayı ele verdi. Çalınan 27 HV 218 plakalı aracı bir apartmanın otoparkında bulan ekipler, aracı sahibi A.E.'ye teslim etti.

Silahına davrandı

Bülbülzade Mahallesinde operasyonla yakalanan M.C.'nin polisleri bir anda karşısında görünce silahına davrandığı öğrenilirken, polislerin uyanıklığıyla şahsın derdest edildiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şahsın altı ayrı suçtan 7,5 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu da ortaya çıktı. Diğer şahıs S.A.'nın ise ise M.C.'nin ifadeleri doğrultusunda evinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.  

Said Vakkas Yağcı

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