İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İnşaat şantiyesinde şüpheli ölüm

İnşaat şantiyesinde şüpheli ölüm
İnşaat şantiyesinde şüpheli ölüm

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaat bekçisi çalıştığı şantiyede ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde meydana gelen olayda işçiler, inşaat bekçisi Kemal A.'nın (60) yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kemal A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kemal A.'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.