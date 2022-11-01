İnşaat sektörü Arap yatırımcılarla fuarda buluşacak

Türk ve Arap şirketlerini bir araya getiren Turabexpo, yapı malzemeleri ve gayrimenkul alanındaki organizasyonlarını sürdürüyor. Bu yıl düzenlenecek olan 8. Türk - Arap Yapı - İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı 5. Türk - Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım ve Finansman Fuarı 23 - 24 Kasım'da Pullman İstanbul Airport ve Convention Center'da gerçekleşecek. 29 Ülkeden yüzlerce firma ve binlerce iş adamının katılacağı fuarda Türk firmalarının markalaşması hedefleniyor.

Fuarın düzenlenmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini, bu fuarın inşaat ve gayrimenkul sektörüne önemli katkıları olacağına dikkat çeken Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, Türk firmalarının ürünlerini aracısız şekilde Arap işadamlarıyla buluşturmasının önemine vurgu yaptı.

Enerji krizi Türkiye için bir fırsat

Avrupa'daki enerji krizini Türkiye için fırsata çevirmeye çalışacaklarını ifade eden TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Arap ve Türki ülkelerden toplam 29 ülke misafirimiz olacak. Bin 500'ün üzerinde de iş adamının katılımı sağlanacak. Türk firmalarının ürünlerini satacağız. Bizim amacımız Türkiye'nin ihracatını en iyi şekilde arttırmak. Türkiye fırsatlar ülkesi ama bu sene daha büyük bir fırsat, çünkü Avrupa'da yaşanan enerji ve üretim sıkıntıları olduğu için firmaların ya kapasitesi düştü ya da üretimini yapamıyor. Bu da Türkiye için büyük bir fırsat. Çoğu ürünlerimiz fason olarak Avrupa'ya gidiyor ve oradan Arap-Afrika ülkelerine satılıyor. Arap iş adamlarıyla temas ve iş birliği halinde olup satışlarımızı daha güzel yapalım diye bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Arap ülkelerinden Türkiye'ye karşı bir akın var ve büyük satışlar bekliyoruz. Daha fazla mal alınması için de büyük teşvikler ve çalışmalar yapıyoruz. Arap firmaları Türkiye'den bir konteyner mal aldığı zaman, dernek olarak hukuki anlamda ve ulaşım konusunda destek olup firmaları misafir ediyoruz” dedi.

Hedef 100 Milyar Dolar

Arap firmalarının ekonomik ve kaliteli ürünle ulaşması için avantajlı bir fuar olacağına dikkat çeken Attar, “İtalya'dan ya da başka bir yerden alacağın ürünü burada üçte bir fiyatına alıyorsunuz. Bu yıl Arap ülkelerine 50 milyar dolar ihracatımız oldu. Gelecek seneki ümidimiz 100 milyar dolara yükseltmek. Bu pazardan eminim, Türkiye'ye çok büyük bir teveccüh var. Bunu daha da büyüteceğiz, Türkiye'de ekonominin iyi dereceye ulaşacağına eminim çünkü Türkiye fırsatlar ülkesi, Arap iş adamlarımız da faydalanabilir” şeklinde konuştu.

Türk firmaları markalaşacak

Türk firmalarının ürünlerini Avrupa'ya fason olarak sattığını ancak bu fuarda kendi isimleriyle satış yapacaklarını ifade eden Attar, firmaların markalaşmasına da bir katkı sağlanacağını belirten Attar, “Kendi markamızı Arap ve Türki cumhuriyetlere satacağız. Bu avantaj bizi iyi birer marka yaparsa, fiyat ve kalite olarak daha fazla ihracat yapma imkanı da sağlanmış olacak. Türkiye'de binin üzerinde çok geniş ve zengin bir çeşidimiz var. Seramik, elektronik, elektrik malzemeleri, boyası, tuğlası, demiri, ahşap malzemeleri, mutfağından kapısına kadar üretimi olan çok zengin, büyük ve etkili bir sektör. Arap ülkelerinin de çok fazla malzeme ihtiyacı var. Zaten buralardan temin ediyorlar. Biz bu sektörü ne kadar iyi bir marka haline getirsek, bizim aracılara ihtiyacımız olmayacak. Arap-Türki cumhuriyetlere kendi markamızla direkt satış yapacağız. A'dan Z'ye aklınıza gelen, çivisinden mobilyasına ve dekorasyonuna kadar tüm inşaat malzemeleri bu fuarda mevcut olacak” açıklamasında bulundu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.