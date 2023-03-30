İnşaat sektöründe görsel sanata sahip projeler beğeni kazanıyor

İnşaat sektörü günümüzde gelişmeye devam eden sektörler arasında başı çekiyor. Sektör büyürken beraberinde de yeniliklerin ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Viven İnşaat Direktörü Edip Singin, sanatsal yapılara, uluslararası camiadan da büyük ilgi olduğunu vurguladı. Singin, "Kullanıcının sadece satış öncesi değil, satış sonrası deneyimi bizim için çok önemli. Satış sonrası deneyim sistemimiz ile her bir kullanıcımızın deneyimini kayıt altına alıp sonraki projelerimizdeki süreç yönetimini bu deneyimlere göre planlıyoruz. Dünyanın dört bir yanından talep görüyoruz” dedi.

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