'İnşaat sektöründe hareketlilik başladı'

Yaz aylarının gelmesiyle inşaat sektöründe hareketlilik başladı. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak, 122 bin 768 oldu. Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım, "TÜİK verilerini incelediğimizde, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak, 122 bin 768 oldu. Veriler yaz aylarında inşaat sektörünün oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Pandemi ile ilgili yasak kararlarının birçoğunun kalkması ve Türkiye'ye olan talebin her geçen gün artması nedeniyle yabancı yatırımcılar da ülkemizden konut almayı tercih ediyor” dedi.

Yabancı konut alımında ilk sırada İstanbul'un yer aldığını belirten Yıldırım, “TÜİK verilerine göre yabancı yatırımcılara yapılan konut satışları, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında yapılan toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 oldu. Ruslar yabancı konut alımında Türkiye'yi en çok tercih edenler arasında yer alıyor. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı İstanbul'un aldığını görüyoruz. İstanbul'dan sonra en çok konut alımı Antalya ve Mersin ilimizdedir” açıklamalarında bulundu.

"Gayrimenkul yeniden yatırım aracı oldu"

Son dönemde gayrimenkulün yatırım aracı olma özelliğinin yeniden öne çıktığını belirten Yıldırım, bu durumun konut satışlarını artırdığını belirtti. Artan maliyetlerin konut fiyatlarına yansıdığını ifade eden Yıldırım, “İnşaat sektöründe maliyetler arttı. Ancak inşaat sektöründeki fiyatların artmasında balon zamların da etkisi vardır. Ev sahibi olmak isteyenler hızlı davranarak, konut almak için harekete geçiyor. Bu dönemde konut sahibi olmak isteyenleri özellikle fiyatlar konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum” dedi.

"Kredi destek paketleri de sektör de hareketlenmeye neden oldu"

Yıldırım, “Geçtiğimiz ay açıklanan kredi destek paketleri konut ihtiyacına yönelik taleplerin karşılanması yönünde olumlu hareketlenmeye neden oldu. Hem inşaat sektörünü hem de konut sahibi olmak isteyenleri sevindiren destek paketi, oldukça avantajlı şekilde yapılandırılmıştır. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8 artış göstermiştir. Ayrıca iç istihdam ve üretimin artması nedeniyle açıklanan paketler de inşaat sektörüne oldukça fazla fayda sağlamaktadır” dedi.