İnşaat temeli kazısında antik döneme ait lahit bulundu

Olay, Dinar ilçesi TOKİ mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede başlatılan bir bina inşaatı için temel kazılması sırası esnasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı. Ardından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi. Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları hassas kazı ile lahit gün yüzüne çıkarıldı. İş makinelere yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılan lahitin müze görevlileri ve polisin gözetiminde uygun bir alana götürüleceği, ardından hangi döneme ve kime ait olduğu konusunda inceleme yapılacağı belirtildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Eyüp Şahin



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