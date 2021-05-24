İnşaat temelinden M.Ö.1'inci yüzyıla ait su kemeri çıktı

Aydın İl Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, bölgede yaptığı incelemelerde buluntuların Efes Antik Kentine Kuşadası'ndan su sağlayan kemerin kalıntıları olduğunu tespit etti.

Aydın İl Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, yaptığı açıklamada “Tüm inşaat çalışmalarında temel kazılarından önce sondajlarla birlikte planlanan yapının altında bir tarihi kalıntının olup olmadığı mutlaka inceleniyor. Bu anlamda Aydın İl Müze Müdürlüğümüz tarafından yapılan sondaj çalışmalarında harika bir bulguyla karşılaştık. Burası bir su kanalı ve su kemeri. 43 kilometrelik bir hat olduğunu ve İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes antik kentine su taşıdığını tahmin ettiğimiz bir yapı burası. Yapı kısmen sağlam. Müze Müdürlüğümüz bölgedeki kazı çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bölgeyi korumaya aldık. Su kanalının ve kemerin başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemeye çalışıyoruz' dedi.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ise daha önce Kuşadası'ndaki su kanallarını tespit ederek haritaya işlediklerini söyledi. Yıldız “Şu an bulunduğumuz 4 dönümlük alanda 250 adet sondaj çukuru kazdık. Sondaj çalışmaları sonucunda 2,5 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda, 1,5 metre yüksekliğinde su kanalı bulduk. Kapalı su kanalı olarak bir tespitimiz var. Bu su kanalının ana hat olacağı yönünde tespitimizi yaptık. Parsel içerisindeki çalışmalarımız devam ediyor. Burada Koruma Kurulu olarak koruma bandı oluşturarak alanı koruma altına alacağız. Su kanalının olmadığı parselin diğer kısımlarında inşaat izni verilecek' dedi.

Ekrem Keser - İsmail Ümit Dilşen

