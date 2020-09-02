İnşaat ustasından romantik işçilik: Duvara tuğlalarla kalp yaptı

Stat mevkisinde yapımı devam eden stadyum inşaatında çalışan 25 yaşındaki Serdar Akyüz, ördüğü duvara tuğlalarla kalp simgesi yaparak büyük beğeni topladı.

Binadaki kalp simgesini görenler, önce şaşırıyor, ardından da cep telefonlarıyla görüntülüyor. İnşatta çalışan diğer işçiler ise kalp simgesi için "Duvar ustasının aşkı, sıvacı gelene kadardır" diyerek, espri yapıyor.

İşini severek yaptığını belirten Akyüz, "Zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde insanlara aşkı sevgiyi tekrardan hatırlatmak için böyle bir şey yaptım. Ne yaparsanız yapın işinizi aşkla sevgiyle yapın“ dedi.

Kalp simgesinin güzel bir görüntü oluşturduğunu söyleyen çevredeki vatandaşlar, "İşçiler sevgilerini katarak bu işi yapmışlar. Nasıl yaptıklarını merak ettik. Kalp yani sonuçta sevgiyi çağrıştırdığı için, güzel olmuş, hoşumuza gitti. Yapanın ellerine sağlık” şeklinde konuştu.

Osman Aksu

