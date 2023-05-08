İnşaatı devam eden otoyolda beton levha düştü: 1 ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Rama-2 yolunda öğle saatlerinde inşaatı devam eden bir yoldan devasa beton levha araçların geçişi sırasında aşağıya inşaattan aşağıya düştü. Beton levha, üzerine düştüğü inşaat işçisinin ölümüne neden olurken, bir işçi de yaralandı.

On metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki beton levhanın aşağıya düşme anı ise yoldan geçen araçların trafik kameralarına yansıdı. Yaşanan kazada yoldan geçen 8 aracın hasar gördüğü ve araçların içindeki kişilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tayland Otoyollar İdaresi (EXAT) Başkanı Surachet Laopoolsuk yaşanan kazaya ilişkin açıklamasında, hayatını kaybeden 54 yaşındaki Worawut Pannon'ın ailesine başsağlığı diledi. Laopoolsuk, ayrıca olay yerindeki ilk incelemelerde beton levhaları birbirine bağlayan çelik konstrüksiyonun parçalandığının tespit edildiğini ve kazayla ilgili inşaat firmasının sorumlu olduğunu ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kaan Çolak

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