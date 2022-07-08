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İnşaatın temel kazılarında mağara bulundu

İnşaatın temel kazılarında mağara bulundu
İnşaatın temel kazılarında mağara bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın temel kazısında mağara çıktı. Mağaranın bulunduğu alanın taşlarla kapatıldığı iddiası üzerine ekipler harekete geçti.

İnşaatın temel kazılarında mağara bulundu - Tıkla İzle

Kestel Mahallesi'nde bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında mağara bulundu. Mağaranın ortaya çıkmasının ardından inşaat yapımının durdurulması ihtimali nedeniyle kapatıldığı iddia edildi.

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından çekilen görüntülerde sarkıtlar bulunan mağaranın içi gözler önüne serildi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Müze Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemelerde mağara olduğu ileri sürülen alanın taşlarla kapatıldığı görüldü.

İnşaat çalışmaları durdurulurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yapması bekleniyor. Yapılan incelemelerde iddia edilen mağaranın olup olmadığı tespit edilecek.

Fadıl Kösedağ
 

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