İnşaattan demir çalan 3 hırsız tutuklandı

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Nisan günü önleyici kolluk devriyesi faaliyeti yürüttüğü esnada, Uzunkuyu Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan 3 şüphelinin inşaatlardan çaldıkları demir malzemeleri kamyonet kasasına yüklediklerini gördü. H.K., E.K. ve C.E. adlı 3 şüpheliyi, kamyonete yükleme yapıldığı esnada suçüstü yakalayan ekiplerin yaptığı kontrolde, inşaatlardan çalınan 50 adet demir pano, 30 adet demir direk ve 15 adet demir çatı profili ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.