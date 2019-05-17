İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'İnşallah 44 saat sonra 22. şampiyonluğumuzu kutlayacağız'

'İnşallah 44 saat sonra 22. şampiyonluğumuzu kutlayacağız'
'İnşallah 44 saat sonra 22. şampiyonluğumuzu kutlayacağız'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD’ın düzenlediği iftarda konuştu. Yaklaşık 44 saat sonra şampiyonluk kupasına ulaşmayı dilediklerini söyleyen Cengiz, “Şampiyonluğun 19 Mayıs’a denk gelmesi de ayrı bir güzellik” dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği iftarda konuştu. Konuşma için herhangi hazırlık yapmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Mustafa Cengiz, “Konuşma hazırlamadığım için kıracağım potlardan dolayı şimdiden özür diliyorum. Bizi bir araya getiren, bizi bir arada tutan bu ruhun, bu ortak paylaşımın hiç bitmemesini diliyorum. UEFA Kupası'nın yıldönümünü kutluyorum. Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir ve sahada ölümüne mücadele etmiştir. Saha dışındaki her şey bizden uzak olsun. Yaklaşık 44-45 saat sonra taçlandırılmış şanlı yürüyüşümüzün bir nişanesi olan 22. şampiyonluğumuza ulaşmayı diliyoruz. O gün, ne kutlu bir gündür ki, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı gündür. Atamızın da yaktığı bu ateşten esinlenerek Galatasaray ateşinin sonsuza kadar sürmesini diliyorum” açıklamasını yaptı.

HATİPOĞLU: “FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ” 

İftarda açıklamada bulunan GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıl dönümüne atıfta bulunarak, “UEFA Kupası'nı kazanmamızın 19. yılı ve şu anda burada bulunan yaşayan efsanemiz, Teknik Direktörümüz Fatih Terim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar başımız dik yürümemizi sağladınız. Mali tablomuzu düzenleyen yönetimimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Açıklamaların ardından GSYİAD'ın yeni üyelerinin plaketleri verildi. 

Bozhan Memiş 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Şeftali kebabı Nasıl yapılır? Şeftali kebabı tarifi

Şeftali kebabı tarifi... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.