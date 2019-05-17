'İnşallah 44 saat sonra 22. şampiyonluğumuzu kutlayacağız'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği iftarda konuştu. Konuşma için herhangi hazırlık yapmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Mustafa Cengiz, “Konuşma hazırlamadığım için kıracağım potlardan dolayı şimdiden özür diliyorum. Bizi bir araya getiren, bizi bir arada tutan bu ruhun, bu ortak paylaşımın hiç bitmemesini diliyorum. UEFA Kupası'nın yıldönümünü kutluyorum. Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir ve sahada ölümüne mücadele etmiştir. Saha dışındaki her şey bizden uzak olsun. Yaklaşık 44-45 saat sonra taçlandırılmış şanlı yürüyüşümüzün bir nişanesi olan 22. şampiyonluğumuza ulaşmayı diliyoruz. O gün, ne kutlu bir gündür ki, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı gündür. Atamızın da yaktığı bu ateşten esinlenerek Galatasaray ateşinin sonsuza kadar sürmesini diliyorum” açıklamasını yaptı.

HATİPOĞLU: “FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

İftarda açıklamada bulunan GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıl dönümüne atıfta bulunarak, “UEFA Kupası'nı kazanmamızın 19. yılı ve şu anda burada bulunan yaşayan efsanemiz, Teknik Direktörümüz Fatih Terim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar başımız dik yürümemizi sağladınız. Mali tablomuzu düzenleyen yönetimimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açıklamaların ardından GSYİAD'ın yeni üyelerinin plaketleri verildi.

Bozhan Memiş