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"İnşallah ölürsün" diyerek tepki gösterdiler

"İnşallah ölürsün" diyerek tepki gösterdiler

Kayseri'de iki kişi, çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptı. Otomobilden çıkarılan yaralının yakınları, "İnşallah ölürsün" diyerek şahsa tepki gösterdi.

"İnşallah ölürsün" deyip tepki gösterdiler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çevik'e ait 38 SC 892 plakalı Tofaş marka otomobil, Sahabiye Mahallesi'nde gece saatlerinde çalındı. Çalınan otomobil sabah saatlerinde Argıncık Kayabaşı Mahallesi 9. Cadde üzerinde görülmesi üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri otomobilin peşine düşerken, çalınan otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu Ali T. ise kaçmaya başladı. Bir süre sonra otomobil, bir dükkana girerek kaza yaptı. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü Ali T. ile Muzaffer Ç. ekipler tarafından çıkarılarak ambulansa bindirildi. Olayın duyulmasıyla kaza yerine gelen Muzaffer Ç.'nin yakınları, 'İnşallah ölürsün' diyerek tepki gösterdi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri otomobilde inceleme yaparken, dükkanda ise maddi hasar meydana geldi.

Araç sahibi Süleyman Çevik ise otomobilin gece saatlerinde çalındığını, geldiğinde aracını bu halde gördüğünü söyledi.

Turan Bulut - Mükremin Kaya

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