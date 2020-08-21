İnsan boyunda yayın balığı

Kahramanmaraş'ta Menzelet Baraj Gölü'nde 1 metre 70 santim boyunda, 50 kilogramlık ağırlığında yayın balığı yakalandı. Onikişubat ilçesindeki balık pazarında sergilenen balık, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kilosunu 50 liradan satışa sunan balıkçı esnafı Mahmut Sarı, “Baraj göletinde yakalanan balığın boyu 1.70 santimetre civarında ve bir adam boyu var. Et ya da yayın balığı diye de ifade edilir, şiş ve kuşbaşı şeklinde yapılır ve lezzetli bir üründür. Kılçık ve kemik sorunu olmaz kuyruk tarafları yağlı olur. Bu haliyle kilogramı 25 liraya satılır soyulup temizlendikten sonra ise 50 liraya satılır. Balığın toplam fiyatı ise yaklaşık bin liradır” dedi.

Halil Ulubey

