İnsan kaçakçıları tarafından ıssız adaya terk edilen küçük kız kurtarıldı

ABD'nin Teksas eyaletindeki Rio Grande Nehri'nden Meksika-ABD sınırını yasadışı yollarla geçen bir grup göçmen, ABD Sınır Devriyesi ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen grubunda bulunan Venezuelalı bir kadının ekiplere 5 yaşındaki kızının insan kaçakçıları tarafından ıssız bir adada terk edildiğini ifade etmesi üzerine güvenlik güçleri küçük kızı kurtarmak için harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki nehir güvenliğinden sorumlu birimlere küçük kızın Rio Grande Nehri'ndeki ıssız bir adada olduğunu haber vererek yardım istedi. Issız adaya ulaşan güvenlik güçleri, adada küçük kız dahil toplam 10 kaçak göçmen buldu.

Sınır Devriyesi'nden Robert Danley yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı davranarak mahsur kalan küçük kızı ve diğerlerini kurtardıkları için mutlu olduklarını belirtti. İnsan kaçakçılarının acımasız olduğunu ifade eden Danley, kendi çıkarları için aileleri ayırdıklarına sürekli şahit olduklarını aktardı.

Yetkililer, adada mahsur kalan 10 göçmenin sağlık durumunun iyi olduğunu ve işlemlerinin yapılması için göçmenlik ofisine teslim edildiğini belirtti.

Venezuelalı küçük kızın kurtarıldıktan sonra annesiyle buluştuğu an ise Teksas Sınır Devriyesi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Saim Sevinç