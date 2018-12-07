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‘İnsan Neyle Yaşar' müzikal oyunu, Akıngüç Oditoryumu Sahnesi'nde

‘İnsan Neyle Yaşar' müzikal oyunu, Akıngüç Oditoryumu Sahnesi'nde
‘İnsan Neyle Yaşar' müzikal oyunu, Akıngüç Oditoryumu Sahnesi'nde

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, 13 Aralık’ta tek kişilik müzikal oyunu ‘İnsan Neyle Yaşar’ ile Zeliha Berksoy’u ağırlayacak

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi (AOSM), 13 Aralık Perşembe akşamı tek kişilik müzikal oyunu “İnsan Neyle Yaşar” ile usta oyuncu Zeliha Berksoy'u misafir edecek. Bertolt Bercht'in şiirlerinden derlenen ve yine yazarın müziklerini Kurt Weill'in yaptığı ünlü müzikali “Üç Kuruşluk Opera”dan şarkıların da bulunduğu ‘İnsan Neyle Yaşar', Akıngüç Sahnesi'nde tiyatro severlerle buluşacak.

Bugünün toplumsal olaylarına bire bir cevap veren şiirlerin, metinlerin ve şarkıların yer aldığı görselliği ve ışık tasarımıyla farklı yapılmış tek kişilik müzikalin düzenlemesi Server Acim'e, dramaturgisi Aylin Alıveren'e, çevirisi ise Yılmaz Onay'a ait. Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Zeliha Berksoy'un yönetip oynadığı tek kişilik müzikal oyun, 13 Aralık Perşembe akşamı saat 19.00'da sahnelenecek.

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