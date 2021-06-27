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İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü

İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü

Şeker hastası olan babası için dağlardan ot toplayan vatandaş, otlar arasında gezen örümceğin insan suretine benzediğini görünce şaşkınlık yaşadı.

İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü - Tıkla İzle

Türkiye'de şu ana kadar 7 tane görüldüğü iddia edilen insan yüzlü örümceğin 8.'si Bursa'nın Yenişehir ilçesinde görüldü. Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşan Enes Öz, “Şeker hastası olan babam için dağlardan acı yavşan otları topladık. Otları aracımıza koyduk.

Otların arasında insan yüzlü örümcek bizimle beraber çiftliğimize kadar geldi. Arabadayken örümceğin üzerime çıktığını görüp arabadan dışarıya atmaya çalıştım. Sonra kardeşim bunun insan yüzlü örümcek olduğunu söyledi. Daha önce internette araştırmış, görmüş.

Türkiye'de yedi tane görülmüş. Şu an bizim bulduğumuz ise sekizinciymiş. Bu yeni tanınan bir örümcek türü olduğu için nesli tükenmesin. Bir kuruma veririz, koruma altına alınır düşüncesiyle kavanoza koyduk” diye konuştu.

Fatih Ak

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