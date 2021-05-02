İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye ilçesi Güvendik köyü Delice Deresi mevkiinde meydana geldi. Mehmet T. idaresindeki Nissan marka cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Bir kayaya çarparak yan yatan araçtan sürücü kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Sedyeye alınan şahsı bulunduğu yerden çıkarmak ise kolay olmadı. Oldukça dik olan araziden yaralı şahıs insan zinciri oluşturularak çıkartıldı. Ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanığı Güvendik Köyü Muhtarı Yusuf Erdem, önünde seyir halinde olan cipin bir anda gözden kaybolduğunu söyledi. Kazayı fark ettiğinde araçtan inerek yaralanın yardımına koştuklarını belirten Erdem, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdiklerini kaydetti.

Ertan Çiçek

