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İnsana saygı ödülü

İnsana saygı ödülü
İnsana saygı ödülü

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), online istihdam platformu Kariyer.net tarafından bu yıl 18’inci kez düzenlenen “İnsana Saygı Ödülü”ne layık görüldü.

İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında bu yıl 18'incisi düzenlenen “Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri”, sahiplerini buldu. İş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan firmaların da ödüllendirildiği zirve, bu yıl “Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları” teması ile Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi.

Kariyer.net'in 20'nci yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ödül töreninde İstanbul Kültür Üniversitesi de (İKÜ) 20 bini aşkın işveren arasında İnsana Saygı Ödülü'ne layık görüldü. Başvuru adedi, adaya özel başvuru cevaplama oranı, ortalama cevaplama süresi gibi kriterler göz önünde bulundurularak verilen İnsana Saygı Ödülleri'nde ödüle hak kazanan firmalar, tüm adayların Kariyer.net üzerinden verdiği oylarla belirlendi.

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