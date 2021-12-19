İnsanın içini ısıtan manzara

Aydın'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı. Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Aydın'da gün batımı ise insanların içini ısıtmaya yetti. Ufukta bulutların arasından batan güneş, eşsiz bir manzara sunarken, doğanın renkleri bir kez daha mest etti. Gün batımındaki kırmızı, mavi, gri ve turuncu renkler, akşamın soğuğuna nazire yaparak, şehrin üstüne yansırken, vatandaşlar da doyumsuz manzaranın keyfini çıkardı.

Onur Durmuş